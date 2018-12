L'uomo, un 51enne, è stato arrestato dalle Volanti della Polizia intervenuti sul posto dopo una segnalazione. Gli agenti dopo essersi assicurati che le tre donne fossero al sicuro hanno cercato di far calmare l'uomo. Tutto inutile perché il 51enne continuava a tenere in mano l'arma da taglio e tentava di aggredire gli agenti. A quel punto i poliziotti lo hanno bloccato facendo uso della pistola "Taser". Dopo la formale denuncia, le tre donne sono state medicate. L'ex moglie ha raccontato di essere da tempo vittima dell'uomo e di averlo già denunciato. Il pm ha disposto che l'uomo fosse trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell'udienza per direttissima fissata per oggi.