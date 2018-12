Le scosse sono meno frequenti e meno intense rispetto ai giorni scorsi. Gli esperti dell'Ingv aggiornano costantemente l'ufficio di coordinamento dell'emergenza attivato dalla Prefettura di Catania dopo il forte terremoto della notte tra Natale e Santo Stefano.Molti degli sfollati, anche questa notte, hanno deciso di dormire in auto. I vigili del fuoco sono al lavoro per la rimozione dei detriti e delle macerie e per mettere in sicurezza gli immobili particolarmente danneggiati, ieri hanno operato nella chiesa San Giuseppe di Pisano, frazione di Zafferana Etnea. Per la verifica statica e la rimozione delle parti pericolanti hanno operato gli uomini del Nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale).Quasi ultimato il ripristino della viabilità sul territorio comunale: sono state messe in sicurezza le sedi stradali e le strutture pericolanti. Proseguono le verifiche sugli immobili. Sono 150 quelle già effettuate. "E’ stata messa in sicurezza e ripristinata anche la rete del gas comunale ed è stato rafforzato il presidio farmaceutico con l’installazione di un camper-farmacia in piazza Barbagallo a Fleri", ha detto il sindaco Alfio Russo. Secondo le stime del comune di Zafferana sono 515 gli sfollati che hanno dovuto abbandonare le proprie case. Di questi 415 sono ospitate in alcune strutture alberghiere del territorio, grazie all’apposita convenzione tempestivamente firmata con FederAlberghi, ed un altro centinaio circa in strutture ricettive messe a disposizione dall’Opera Diocesana e dalla Caritas di Paternò che ha offerto la disponibilità dell’Oasi del Buon Consiglio.Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena, si continua ad operare per affrontare l'emergenza.