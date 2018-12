ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti della Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso”, nel corso di mirati servizi di controllo nel rione Librino ha proceduto al controllo di Litrico che viaggiava a bordo di un’autovettura con targa estera. La perquisizione eseguita all’interno del veicolo ha consentito di rinvenire e sequestrare, occultato all’interno del cruscotto anteriore del veicolo, un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di 55 grammi circa, e di un ulteriore involucro contenente 0,40 grammi circa della medesima sostanza.perché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel rione San Giovanni Galermo, personale della Squadra Mobile - Sezione “Antidroga” e del Commissariato di P.S. Nesima, ha proceduto al controllo di Guzzardi. La perquisizione personale ha consentito di rinvenire e sequestrare 39 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso complessivo di 50 grammi circa, nonché una somma di denaro, ritenuta provento dell’attività illecita. Espletate le formalità di rito, Alessandro Angelo Guzzardi è stato dichiarato in stato di arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.