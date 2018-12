Una novità tra i divieti stabiliti dal primo cittadino è quella della detenzione e dell’utilizzo degli spray urticanti di qualsiasi tipo, un’ attività di prevenzione volta a garantire l’incolumità e la sicurezza dei partecipanti alle due serate, facendo tesoro di quanto accaduto nei recenti fatti di cronaca per l’uso sconsiderato che è stato fatto con questi nebulizzatori. Gli spray urticanti non potranno essere introdotti, né tantomeno usati, nel raggio di 200 metri da piazza Università e piazza Duomo durante i festeggiamenti del Capodanno, a partire dalle ore 18 del 30 dicembre alle ore 6 del 1 gennaio 2019.relativi alla somministrazione e vendita di bevande superalcoliche di gradazione superiore ai 21° gradi e l’ uso, per la somministrazione e la vendita, di contenitori in vetro e in lattina. Gli esercenti saranno tenuti a provvedere all’uso di bicchieri monouso. I divieti saranno in vigore dalle ore 20 del 30 dicembre fino alle ore 6 del primo dell’anno 2019. Il rispetto delle ordinanze sarà garantito dai controlli effettuati dalle forze dell’Ordine e dal corpo dei Vigili Urbani in entrambe le piazze e in tutti i varchi, che saranno presidiati anche da steward addetti al controllo.