L'uomo, in codice rosso, era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. I Carabinieri indagano per accertare se si sia suicidato o se il colpo che lo ha ferito mortalmente sia partito accidentalmente durante una colluttazione con un familiare della vittima.o. L'uomo avrebbe esploso contro la donna tre proiettili, non lasciandole scampo. Subito dopo avrebbe tentato di suicidarsi con la stessa arma. L'omicida, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasferito pochi minuti fa in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania. Le sue condizioni sono parse sin da subito gravi. Sul posto, nella piccola frazione giarrese di Altarello, sono giunti i carabinieri della Compagnia di Giarre che stanno raccogliendo le testimonianze di vicini e parenti. Proprio un parente della vittima avrebbe assistito alla terribile scena, tentando di fermare l'uomo.al vaglio dei carabinieri del comando provinciale di Catania e della compagnia di Giarre, la donna era uscita di casa per andare a lavorare. Avrebbe visto l'ex marito in strada e armato di pistola, e avrebbe cercato di fuggire, ma l'uomo l'avrebbe raggiunta e uccisa. Gli avvenimenti successivi sono al vaglio degli investigatori che stanno cercando di verificare con certezza se l'uomo si sia sparato un colpo di pistola all'addome, tentando in suicidio, o se il colpo sia partito accidentalmente, magari durante una colluttazione con un familiare della vittima che voleva disarmarlo. Sul posto dell'agguato anche carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche di Catania e il medico legale. La coppia aveva due figli: un maschio e una femmina, ma la donna aveva un altro figlio da un precedente matrimonio.L'uomo aveva scoperto su Facebook che la vittima, con la quale si era separato da circa sei anni, aveva una nuova relazione con un altro uomo. Subito dopo la sparatoria sono subito intervenuti dei familiari della donna e non è chiaro se al quel punto l'uomo si è suicidato o se sia rimasto ferito durante una colluttazione nel tentativo di disarmarlo."Ancora un femminicidio, stavolta a Giarre. L'elenco si allunga e noi francamente non ne possiamo proprio piu'. Vorremmo urlare la nostra rabbia, ma preferiamo ribadire la richiesta di certezza della pena e condanne esemplari per chi sulle donne commette violenza. Non solo fisica". Lo dichiara la segretaria generale della Uil di CATANIA, Enza Meli. "Non basta una giornata contro la violenza sulle donne - aggiunge Enza Meli - per porre fine a questa strage. Ogni giorno deve essere un 25 novembre, ogni ora dovrebbe essere utilizzata per dare corpo a una campagna educativa che radichi finalmente la cultura del rispetto tra i signori uomini. Inutile organizzare iniziative tra le donne, se l'altra meta' del cielo non coltiva altrettanta sensibilita'".