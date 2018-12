. Oltre ogni più rosea aspettativa, tant'è che le sorelle Chiara e Francesca Guglielmino – le promotrici dell'iniziativa di concerto con il sindaco Alfio Russo – hanno dovuto lanciare il contrappello: "Fermi tutti!". Nei fatti è arrivato più materiale del necessario, segnale che il popolo etneo non aspettava altro che una semplice iniziativa per scendere in campo e far sentire il proprio calore agli sfollati. Il latte e gli altri generi (pannolini, omogeneizzati, pastina) raccolti nel giro di poche ore saranno immediatamente consegnati alle famiglie accolte negli alberghi del comune zafferanese.