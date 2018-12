LAVORI SULLA CATANIA-MESSINA



A ventiquattro ore dal terremoto 4.8 che ha colpito i paesi dell'Etna, uomini e mezzi sono entrati in azione lungo l'autostrada A18 Catania-Messina, fratturata all'altezza dello svincolo di Acireale a causa dei movimenti di faglia collegati alla scossa. Già alle 7 di ieri un'impresa specializzata, alla presenza dell'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, ha dato inizio ai lavori di ripristino del manto stradale. Dopo il sisma si è formato una sorta di dosso e l'asfalto si presenta sconnesso in più punti.



«Dopo il terremoto siamo intervenuti su più fronti - illustra il presidente della Regione Nello Musumeci - disponendo così un intervento urgente per ridurre al minimo i disagi lungo l'A18, con l'obiettivo del rapido ritorno alla normalità di una arteria autostradale strategica per l'intero versante orientale dell’Isola». L'assessore Falcone, inviato sul posto dal governatore, ha compiuto ieri un sopralluogo e concordato con i tecnici di CAS e impresa la tabella di marcia dei lavori. «Al più presto il Governo Musumeci - spiega Falcone - intende voltare pagina rispetto all'emergenza, si lavora dunque per metterci il peggio alle spalle. Sono state compiute indagini approfondite nella zona fratturata ed è già partita la rimozione del vecchio manto. Entro quindici giorni - assicura l'assessore alle Infrastrutture l'autostrada sarà di nuovo in sicurezza e il tratto dello svincolo di Acireale verrà riasfaltato nella sua interezza».





. Nel complesso i sismografi dell'Ingv hanno registrato un notevole abbassamento dell'attività sismica sul Vulcano. Non risultano infatti nuovi danni a cose o persone. Inoltre, i valori del tremore dei condotti interni del vulcano, che segnalano l'energia del magma in risalita, sono ulteriormente calati, attestandosi su dati quasi rientranti nella norma.In un hotel dove la prima sera si erano presentati in una decina a fronte di 140 persone attese, hanno deciso di prendere una stanza altre 60 persone. Resta comunque ancora alto il numero di 'irriducibili' che hanno trascorso in auto la seconda notte dopo il terremoto di magnitudo 4.8 di Santo Stefano. E questo nonostante il sistema di protezione anti sciacallaggio delle zone dove ci sono case dichiarate inagibili sia stato potenziato dal dispositivo previsto dalla prefettura di Catania con la presenza, tra gli altri, di militari della squadra 'Lupi' dei carabinieri del comando provinciale.avevano invitato le persone rimaste senza casa a recarsi a trascorrere almeno la notte, viste anche le fredde condizioni climatiche, negli hotel di Federalberghi che hanno firmato la convenzione con la Regione Siciliana.risulta in diminuzione la fase effusiva, con la lava ferma nella desertica valle del Bove. Resta invece ancora presente l'attività stromboliana da crateri e bocche sommitali, con esplosioni ed emissione di una vistosa colonna di gas e cenere lavica.