L'appello sta girando sui social ed è dei più urgenti: servono pannolini 0-2 anni (tutte le taglie vanno bene); latte in polvere; latte liquido (per neonati); omogeneizzati e pastina; frutta in vasetto. "A tutti i miei amici che hanno manifestato affetto in questi giorni, vi chiedo la massima diffusione, a tutti i miei compaesani zafferanesi dal cuore grande", scrivono le sorelle Chiara e Francesca Guglielmino, anche loro attualmente sfollate. "Vi preghiamo di aiutarci recandovi al presidio di via Rossi, alla scuola elementare di Fleri, a partire dalle 16.00 di oggi".