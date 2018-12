CATANIA - Via libera del Cdm alla dichiarazione dello stato di emergenza, per 12 mesi, in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, in provincia di Catania, il giorno 26 dicembre 2018. E' quanto si legge in una nota della Presidenza del Consiglio.(ANSA).