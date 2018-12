e le case da monitorare 1.200. Cosa sta accadendo adesso? Ne abbiamo parlato con il direttore dell'Ingv di Catania Eugenio Privitera.La situazione attuale è che le colate laviche in valle del Bove non sono più alimentate, continua l'attività stromboliana nella bocca nuova, e l'attività sismica sembra che stia diminuendo sia in numero di scosse che in energiaSostanzialmente la causa è stata l'intrusione del magma per 3 km, creando un'apertura nel suolo di 3 metri e mezzo che ha fatto aumentare la pressione nelle zone circostanti. Questo ha fatto scattare una serie di faglie periferiche, una delle quali è stata quella di Fiandaca, che si trovava già in uno stato di stress, prossima a rompersi per i fatti suoi. Si è innescato un movimento di rottura. Il terremoto è indirettamente legato a questa eruzione, in quanto non c'è presenza di magma a bassa quota.Fino a quando non rientra del tutto l'eruzione non è facile dirlo, anche perché potrebbe ricominciare dopo 24 ore, la tendenza comunque è all'esaurimentoSono altre faglie che stanno rispondendo a questa variazione degli sforzi, però liberando meno energiaPrevisioni non se ne possono fare, la tendenza è all'esaurimento, ma non si può escludere una recrudescenzaLa faglia ibleo maltese diede luogo al terremoto del 1693, il più forte della storia italiana, che distrusse Catania. Tutta la Sicilia orientale è esposta a forte rischio sismico come la valle del Belice,Abbiamo passato un periodo abbastanza duro, ma c'è stata una inversione di tendenza e la questione è migliorata.Rispettare sempre ordinanze sindacali e di protezione civile