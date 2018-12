gli azzurri per passare al gruppo Misto. "Una decisione frutto di una scelta personale - commenta il consigliere - e assolutamente autonoma. Lascio il mio partito perché non mi sento valorizzato - aggiunge - e perché i vertici non ci tengono debitamente in considerazione. Per questo - prosegue - in questo momento credo di dovermi allontanare". Nessuna strategia, nessun sotterfugio, assicura Petralia, anche se sulla decisione dell'esponente dell'assemblea civica potrebbero aver pesato i malumori diffusi tra i forzisti in vista della strada da intraprendere per assicurarsi una rappresentanza alle prossime elezioni Europee e i rapporti tesi con alcuni big.Santi Bosco, che ha ringraziato il collega per il lavoro svolto in questi mesi. Per quanto, Petralia lo ha ribadito, la decisione non avrebbe nulla a che vedere con il rapporto con i colleghi del gruppo.