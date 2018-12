AZ 01366 Bologna 10:50 11:37 Ritardo FR 05513 Milano Malpensa 11:05 11:30 Ritardo AZ 01713 Milano Linate 11:20 11:49 Ritardo FR 04856 Rome Fiumicino 11:30 11:54 Ritardo U2 08567 London Gatwick 11:35 11:49 AZ 01699 Venezia 11:50 12:15 Ritardo AZ 01737 Milano Linate 11:55 12:26 Ritardo

CATANIA – Continua l'emissione di gas da quella che appare come una nuova bocca. Sono nove, in totale le scosse di terremoto avvenute mentre l'Etna continua la sua attività eruttiva. La prima scossa, da 1.8, è stata Zafferana Etnea alle 1.07; la seconda scossa, 1,6, a Milo, ore 1.51; la terza a Ragalna, magnitudo 2.1, ore 02.18; la terza a Ragalna, magnitudo 2.1, ore 02.18; la quarta a Milo, magnitudo 1,8, ore 02.47; la quinta a Zafferana Etnea, magnitudo 1,4 ore 04,21; la sesta a Zafferana Etnea, magnitudo 2.0 ore 04.40; la settima a Zafferana Etnea, magnitduo 1,6, ore 04.52; l'ottava ad Adrano, magnitudo 2,7, ore 07.15.13.13 Aeroporto, continuano i ritardi nei voli, ma lo scalo è operativo.13.00 Di Maio: "Terremoto, chiesto lo stato di emergenza". Ci sono 1300 richieste di intervento e circa 600 sfollati12.21 Frattura in una strada ad Aci Platani, evacuate 10 famiglie11.43 Di Maio a Fleri: "Abbiamo ricevuto 1.600 richieste di intervento, stanzieremo tutti i fondi"11.00 Aeroporto di Catania, possibili ritardi sui voli ecco l'elenco10.00 Pattuglie di carabinieri e polizia anti sciacalli nei Comuni colpiti dal terremoto 9.15 scossa di terremoto a Biancavilla magnitudo 2.8IN AGGIORNAMENTO