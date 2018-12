(IL VIDEO)

Neanche il sisma del 25 ottobre 1984 era riuscito a buttarlo giù. A guardarla, la chiesa di Fleri pare oggi ferita due volte. Perché cadendo, il campanile ha compromesso anche la cosiddetta chiesa nuova, inaugurata nel 1990 e progettata da Ugo Cantone secondo le più aggiornate norme antisimiche. Costruita in tempi da record, grazie al doppio interessamento del presidente della Regione, l’acese Rino Nicolosi, e dell’allora cardinale di Palermo, lo zafferanese Salvatore Pappalardo. Moderna, anzi modernissima. Una chiesa che esteticamente non piacque a tutti, a partire da Vittorio Sgarbi. Ma quello spazio, al netto dei giudizi critici, è e resta il punto di riferimento di un'intera comunità. Una comunità ferita a partire da quella facciata che oggi pare esplosa.Monsignor Alfio Russo ricorda ancora quanto accadde più di trent’anni fa. Mentre guarda la facciata, un fedele gli suggerisce: “Il nostro destino è quello di ricostruire”. “Sicuramente!”, replica. Si guarda già avanti, ai danni più che evidenti e all’esigenza di mettere in sicurezza il luogo. Sì, perché dalla facciata della vecchia chiesa qualcosa può ancora venir giù. Dalla porta a vetro di una chiesa al momento inaccessibile, è possibile vedere i cocci di un angelo in marmo andato in mille pezzi mentre il terreno veniva letteralmente sù. Per gli appassionati di storia, Santa Maria del Rosario custodisce anche un altro episodio che tocca nell’intimo le vicende del popolo catanese. Fu lì infatti che, durante la seconda guerra mondiale, furono nascoste in gran segreto le reliquie di sant’Agata per impedire che potessero cadere in mani straniere.. Alle ore 17.30, passando dalla strada principale della frazione, lo scenario è surreale: l’area della chiesa è interdetta dal nastro bianco e rosso, la luce della sagrestia è accesa, accanto alla porta aperta una scopa con a fianco una piccola montagna di calcinacci ancora da raccogliere, ma dentro non c’è nessuno. Come se il tempo fosse sospeso. Tutte chiuse, invece, le chiese di Santa Venerina. Quella del Sacro Cuore era stata riaperta al culto di recente, i lavori di restauro a seguito del sisma del 2002 sono durati tantissimo. Il terremoto di stanotte ha riportato indietro le lancette di un’intera cittadina. La caduta di una statua dalla cima della cella campanaria, rimette in discussione anni di attesa.Un prefabbricato divenuto paradossalmente il luogo più sicuro in cui dire messa. La struttura in cemento e mattoni verrà riconsegnata nel 2019, chiusa anch’essa per il terremoto di sedici anni fa.. Costernazione anche nella vicina diocesi acese. Danni ingenti nella chiesa principale di Pennisi, dove la statua di sant’Emidio è andata distrutta. Un simbolo più che eloquente. “Siamo tutti addolorati, ho visto persone anziane e bambini dormire nelle macchine". E' la testimonianza che il vescovo di Acireale, Antonino Raspanti, ha consegnato ai microfoni del Tg2000, il telegiornale di Tv2000, dopo il terremoto causato dall'attività dell'Etna nella zona di Catania. In tanti, ha detto, "guardavano le chiese in macerie e piangevano".