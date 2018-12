con epicentro a Sud di Lavinaio, frazione di Acireale. Il sisma è stato avvertito da Acireale fino a Catania, e anche in alcune zone del siracusano e ragusano.6.30 Sale a quattro il numero dei feriti, tutti in maniere lieve da codice verde, per i danni causati nel Catanese della scossa di terremoto di magnitudo 4.8 della notte. Oltre ai due registrati nella casa di Fleri, nella stessa frazione di Zafferana Etnea un 80enne è stato estratto da soccorritori dalle macerie della sua abitazione dove il sisma lo ha sorpreso nel sonno: portato in ospedale con un'ambulanza è stato accettato nel pronto soccorso in codice verde per delle contusioni alla testa. Lo stesso per un abitante di Pisano. A Pennisi si sono registrati dei crolli nella chiesa del paese, ma senza danni alle persone. Mentre a Zafferana Etnea una casa di riposo per anziani è stata abbandonata dagli 'ospiti': la struttura presenta delle lesioni e i pensionati si rifiutano di rientrarvi.06.00 Chiusa parte dell'autostrada Catania - Messina. E' stata chiuso precauzionalmente al traffico un tratto dell'autostrada Catania-Messina, la A18, per la presenza di 'lesioni' sospette sull'asfalto createsi dopo il terremoto di magnitudo 4.8 sull'Etna. Il blocco si registra tra i caselli di Acireale e Giarre. L'eventuale riapertura sarà decisa dopo sopralluoghi e verifiche su sicurezza e stabilità del tratto autostradale al momento chiuso al traffico.Grave la situazione nelle frazioni di AcirealeCaduta di calcinacci dal frontale della GUARDA LE FOTO Una palazzina è crollata nella frazione di- come ricostruisce l'Ansa - per il sisma. Sono feriti in maniera lieve: escoriazioni e un po' di sangue. "Eravamo a letto - ricostruisce il capo famiglia -, ci siamo svegliati di soprassalto e visto le pareti crollarci addosso. Per fortuna i mobili ci hanno protetti dalle macerie: siamo vivi per miracolo". Qualche vecchia casa disabitata in massi lavici ha subito danni a Zafferana Etnea, mentre in diverse case dell'Acese sono caduti suppellettili da credenze e mensole e oggetti appesi ai muri. Molti in queste ore stanno ricordando il violento terremoto del 2002, che causò diversi danni proprio nelle stesse zone.Al lavoro anche il personale della protezione civile regionale e dei singoli comuni colpiti dal sisma.il Comitato operativo presso la sede del dipartimento a Roma. Ad Acireale, il sindaco Stefano Alì sta monitorando la situazione dalla sala operativa della protezione civile. "Abbiamo registrato diversi danni nella frazione di Pennisi - afferma - in particolare alla chiesa. Non abbiamo segnalazioni di persone ferite al momento".iniziato lunedì mattina in concomitanza dell'eruzione dell'Etna. Nelle ultime ore si è registrata un'ulteriore impennata dei valori dei tremori dei suoi condotti magmatici interni, segnale della presenza di grande 'energia' e di magma in movimento che spinge sulle pareti dell'edificio vulcanico. Dalla mezzanotte sono state almeno sette le scosse di terremoto (considerando solo quelle di magnitudo uguale o superiore a 2) registrate sull'Etna, tra cui una di magnitudo 3.3 all'01:09 con epicentro 4 chilometri a nord di Aci Sant'Antonio.IN AGGIORNAMENTO