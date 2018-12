Inchiesta Aetna, Di Franco e Barone restano ai domiciliari

Annullamento per due capi d'imputazione relativi ai reati di turbativa d'asta delle gare del 2016 e del 2018 riguardante una strada pedemontana e conferma del resto dell'ordinanza emessa nell'ambito dell'inchiesta Aetna.Il collegio presieduto da Sebastiano Mignemi ha depositato ieri il dispositivo con cui ha confermato la misura cautelare dopo il ricorso depositato dal suo difensore l'avvocato, Walter Rapisarda.Anche per lui i giudici della Libertà hanno annullato i due capi di imputazione. L'indagine della Guardia di Finanza ha scoperchiato un presunto sistema di corruzione che aveva al centro la gestione degli appalti sull'Etna. Dopo il deposito delle motivazioni del Riesame i difensori potrebbero ricorrere per Cassazione.