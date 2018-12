. Questo cercano ogni giorno centinaia di persone schiacciate sotto il peso della povertà. L’esclusione sociale non guarda in faccia nessuno, stranieri e italiani, anziani e giovani: i capannelli di persone in fila alla mensa restituiscono uno spaccato multietnico e variegato. Il comune denominatore è la voglia di resistere. La speranza è di non cedere all’odio e all’indifferenza che li investe e che si insinua tra loro. Non di rado, italiani e stranieri si siedono alla stessa tavola e spezzano insieme il pane, un gesto di fratellanza sempre più raro in un mondo incattivito incapace di vedere l’altro da sé e di accoglierlo. Il miracolo si compie ogni giorno all’Help Center della Stazione centrale, centro di accoglienza diurno e di pronto soccorso sociale per persone in condizione di povertà e a forte rischio di esclusione sociale, grazie al lavoro dei volontari della Caritas che si prendono cura, non soltanto da un punto di vista materiale, del benessere degli “ultimi della Terra”. Salvatore Pappalardo, responsabile delle attività della Caritas, scatta una foto nitida della situazione catanese puntellata da numeri da capogiro: nel 2017 gli accessi alle mense sono stati 134.000. L’unità di strada che allevia le sofferenze dei senzatetto ha erogato oltre 36000 pasti. Il servizio di microcredito, che consente a famiglie e persone in momentanea difficoltà economica di poter accedere a prestiti bancari agevolati tramite istituti di credito convenzionati con la Caritas Diocesana, ha erogato 157 pratiche nel 2017. Ma i numeri sono in crescita e le previsioni per il futuro non fanno ben sperare se si tiene conto dei potenziali effetti del decreto sicurezza (“con il conseguente aumento di irregolari non tutelati sul territorio”) e del dissesto del Comune di Catania. Pappalardo tira le somme e invita tutti a non smarrire il senso dell’umanità.L’Help Center è un centro inizialmente nato nel lontano 2006 per gli stranieri che arrivavano in cerca di un aiuto per quanto riguarda il disbrigo delle pratiche, per i permessi di soggiorno, la presa in carico per l’ingresso nei centri di accoglienza, la mensa e tutto ciò che ruota attorno alla quotidianità di una persona come i vestiti e la colazione. Oggi nel 2018 troviamo una percentuale del 50% di persone straniere e 50% di catanesi. Questo vuol dire che negli ultimi cinque anni abbiamo assistito in maniera progressiva all’aumento degli utenti.Nel 2006 preparavamo per 50 pasti per la mensa e 25 per l’unità di strada: oggi prepariamo 460 pasti al giorno per stranieri e italiani e 70 per l’unità di strada. Ogni giorno da lunedì a domenica, festivi compresi, 365 giorni l’anno.Sì. Abbiamo assistito a movimenti ciclici ogni tre anni con aumenti del 30%. Nel 2012 abbiamo toccato con mano un aumento del 60% rispetto al 2016. Oggi abbiamo una percentuale di assistiti che chiedono aiuto all’Help center del 150% in più ogni giorno. Questo aumento riguarda tutti i servizi: la mensa, la consulenza legale, la presa in carico per i servizi sanitari forniti dai medici volontari.Abbiamo implementato il servizio mensa. Infatti, da due anni fa è nata la mensa “Beato Dusmet” a Librino, un punto di riferimento essenziale per famiglie e individui soli dei quartieri periferici a rischio criminalità e a basso tasso di occupazione come San Giorgio, Villaggio S. Agata, Librino, Zia Lisa e Monte Po. Qui forniamo circa 220 pasti giornalieri. I catanesi che vivono al centro, invece, si recano all’Help Center.L’Help Center non è attivo solo per fornire un supporto di tipo alimentare, qui aiutiamo le persone ad acquistare dei farmici, seguiamo l’iter burocratico per i servizi di soggiorno, per le pratiche d’invalidità e il pagamento di utenze e affitti.Ci sono molte famiglie che provengono dall’ex ceto medio. Pensionati, disoccupati, persone che lavoravano per le cooperative del Comune che da tre mesi vengono all’Help perché a causa del dissesto sono indietro con il pagamento degli affitti, delle bollette e dei mutui. La Caritas aiuta a pagare in attesa che la persona superi la situazione di disagio, non si tratta di un aiuto a vita. Abbiamo già diversi utenti che lavorano per le partecipate del Comune, li assistiamo nelle necessità quotidiane dai libri per i figli agli abbonamenti per i mezzi pubblici: senza una retribuzione puntuale è difficile sopperire alle spese che si affrontano nella quotidianità.Sì. Si presume, rispetto allo scorso anno, un ulteriore aumento di povertà in vista anche della situazione catanese di almeno il 180%. Molti utenti del centro ascolto raccontano della loro preoccupazione circa il futuro. Pensiamo che tra Comune e indotto siano coinvolte almeno 10.000 famiglie. A questo si devono sommare tante persone straniere titolari di protezione umanitaria, visto lo scenario che si profila con il decreto sicurezza.Ci sono circa novanta persone segnalate dal Cara, che avevamo inserito nei progetti Sprar, che ritorneranno qui in Caritas, dobbiamo capire come accogliere questi fratelli perché, nei fatti, non hanno nessuna forma di tutela. E’ chiaro che la Caritas lascerà sempre aperte le sue porte, ma dobbiamo capire come intervenire per salvaguardare la dignità delle persone. Possiamo fare la presa in carico dei migranti, ma come facciamo a inserirli nel mondo del lavoro se non possiamo regolarizzarli contrattualmente?Assolutamente sì. La situazione è allarmante e non possiamo pensare di vivere di solo assistenzialismo. Non basta un pasto caldo o un posto dove dormire, la persona vuole salvaguardare la propria dignità ed essere una risorsa per questo territorio. Ci sono alcuni aspetti che ci lasciano perplessi. Conosciamo bene il decreto sicurezza, ma non sappiamo se c’è la possibilità, anche alla luce dell’intervento della Chiesa, di inserire una clausola che possa salvaguardare comunque le persone titolari di protezione umanitaria a prescindere dai premessi speciali per meriti civili: noi parliamo di persone che scappano dalla guerra, vittime della tratta, uomini e donne con un passato difficile di violenza alle spalle. E questo non dobbiamo mai dimenticarlo.