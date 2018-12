allestita all’interno dell’Orto botanico di Palermo. In occasione dell’ultima giornata di esposizione, giovedì 27 dicembre a partire dalle 10, l’occhio del fotografo Giovanni Ruggeri immortalerà i volti dei palermitani per raccontare una realtà, per conoscere e riconoscere, tra gli sguardi, i segreti del capoluogo siciliano, unico e suggestivo crocevia di mondi e culture.affidato all’obiettivo del grande fotografo, ideale omaggio di Salvatore Bonajuto alla città che lo ha colpito, emozionato, ispirato e ospitato. “L’accoglienza che mi è stata riservata è stata calda e avvolgente - commenta l’artista catanese, che con i suoi quadri rende omaggio a un’intero popolo. Non solo da parte di chi, e per questo lo ringrazio, mi ha permesso di esporre le mie “visioni”, ma da tutti quelli che sono venuti a vedere, a curiosare, che mi hanno fatto domande, che hanno ammirato le mie opere. Per questo - prosegue - ho deciso, insieme a Ruggeri, di ricambiare questa meravigliosa accoglienza, raccontando un’altra storia”.con l’esperimento fotografico l’idea è quella di indagare attraverso le espressioni e i volti dei visitatori, una realtà parallela. “L’idea è quella di raccontare ancora Palermo da un altro punto di vista - precisa Bonajuto - esplorandone l’anima da un’angolazione differente. Una raccolta di vite che, chissà, se non possa diventare una nuova mostra”.