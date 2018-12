pregiudicato – scrivono gli inquirenti - appartenente all’omonimo gruppo criminale - articolazione della famiglia di cosa nostra catanese “Santapaola - Ercolano” attivo nel quartiere Librino”.“beni immobili e beni mobili registrati a soggetto appartenente ad un potente clan affiliato alla famiglia mafiosa di “cosa nostra” catanese Santapaola-Ercolano, attivo nell’area di Librino con diramazioni nel nord Italia e in Europa”.La confisca è stata disposta dal Tribunale di Catania dopo che, in accoglimento della proposta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale avanzata dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, diretta dal Procuratore della Repubblica Carmelo Zuccaro, aveva emesso decreto di sequestro.Salvatore Nizza, insieme ai fratelli Andrea Luca, nato a Catania l’11.04.1986, Daniele, nato a Catania il 23.08.1977, Giovanni, nato a Catania il 18.11.1973 e Fabrizio, nato a Catania il 09.03.1975, quest’ultimo collaboratore di giustizia, annovera a vario titolo, numerose condanne in primo e secondo grado di giudizio per estorsione, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, violazioni alla normativa in materia di armi e omicidio.IN AGGIORNAMENTO