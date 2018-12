Sabato sera, poco prima della mezzanotte, nel centro di Catania scatta l'aggressione al venditore ambulante cingalese da parte di un gruppo di ragazzi catanesi. La bancarella viene ribaltata e il commerciante deriso. Testimone di ogni cosa è Ciccio Mannino, uno dei principali animatori culturali della città, componente del direttivo di Federculture. “Ho appena visto in via Etnea – racconta Mannino – un gruppo di ragazzine di 16 anni non solo aiutare a ricostruire il banchetto di un cingalese devastato da dei coetanei, ma addirittura fare quadrato attorno a lui, difendendo il suo banchetto e il suo diritto di stare in questa città”.Continua Mannino: “Ho visto delle ragazzine di 16 anni dotate di pensiero critico e del coraggio di prendere una scomoda posizione”.Mannino precisa anche che non vuole entrare “nel merito del diritto o meno di vendere sui marciapiedi, ma nessuna eventuale infrazione può giustificare l'aggressione ad un uomo”.