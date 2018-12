Accadrà nel quartiere Librino a Catania, dove don Aristide Raimondi aprirà ad oltre 300 persone le porte della Parrocchia Nostra Signora del Santissimo Sacramento. I festeggiamenti organizzati dalla Comunità Papa Giovanni XXIII saranno possibili grazie all'impegno della Cooperativa Mosaico, dell'associazione C’era Domani e della Fondazione Èbbene.ore 10, Santa Messa animata;ore 11.30, intrattenimento;ore 12.30, pranzo condiviso, su invito;ore 14:00, momento di festa insieme;ore 15:30 saluti"Durante i preparativi per il Natale richiamiamo la cittadinanza ad un coinvolgimento personale attraverso l’incontro con gli emarginati della società. Come comunità abbiamo fortemente voluto questo momento, in un territorio che vive molte situazioni di degrado; nel quartiere continuamente viviamo insieme ai giovani il forte rischio di devianza sociale. Possiamo affrontare insieme al territorio un’emergenza che è soprattutto culturale, inventiamo e proponiamo occasioni educative e di incontro positivo con l'altro"., altri esponenti dell’Amministrazione comunale, il Presidente della Municipalita di Librino Alfio Allegra.