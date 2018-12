Lo afferma sulla manovra il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, il cui Ente è in dissesto per un 'buco' in bilancio di 1,6 miliardi di euro. "Le rassicurazioni che ci erano state date - aggiunge - si sono dimostrate infondate perché traspare invece il disegno occulto di affondare chi con lealtà ha chiesto sostegno: niente Tari in bolletta, ma anche diminuzione dell'anticipazione di tesoreria con prevedibili effetti negativi sulla liquidità. E che dire dei fondi a pioggia per opere pubbliche di zone del nord e per Roma Capitale? Un governo - conclude il sindaco di Catania - che per ora sembra agire come un Robin Hood al contrario: toglie a chi non ha e concede generosamente a chi invece ha già tanto". (ANSA)