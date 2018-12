Hanno patteggiato la pena i tre imputati principali: Alfio Mancuso, più noto con il nome di Alfio Jerry, ritenuto il promotore del sodalizio; e Antonio Nucifora e Luca Florio, per l'accusa organizzatori del gruppo. Tutti sono accusati di associazione per delinquere dedita alla commissione di frodi informatiche e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e, a vario titolo, di truffe online e riciclaggio. Mancuso, difeso dagli avvocati Claudio Grassi ed Enzo Iofrida, ha patteggiato una pena a 3 anni e 6 mesi, mentre Nucifora e Florio, assistiti rispettivamente dai legali Maria Elisa Ventura e Claudio Grassi, a 3 anni ed 8 mesi. “Ritengo che sia un buon risultato – commenta l'avvocato Ventura – considerati i capi di imputazione e le pene previste per i reati”. Hanno ottenuto il patteggiamento anche Giuseppe Luna, ad 1 anno e 9 mesi con pena sospesa, e Sara Musmeci, ad 1 anno e 2 mesi con pena sospesa, entrambi accusati di riciclaggio.e. La prima udienza del processo si terrà il 17 giugno del 2021. Saranno giudicati, invece, con rito abbreviato: Michele Bella, Filippo Giuseppe Del Popolo Chiappazzo, Santo Gulino, Agostino Muscolino, Angelo Pagano, Giovanni Pagano, Davide Patanè, Adriano Tizzone, Marco Antonio Torrisi, Alessandro Marzo, Carmelo Nucifora e Giuseppe Papa, accusati a vario titolo di riciclaggio e truffe online. Il prossimo 26 febbraio fissata la requisitoria del pubblico ministero Alfio Fragalà. Le arringhe difensive si apriranno il 16 aprile.Avrebbe portato a segno frodi e truffe online per un valore complessivo di circa 600mila euro il gruppo, con base tra Giarre, Fiumefreddo di Sicilia e Piedimonte Etneo, operativo tra il 2015 ed il 2017. Un'organizzazione stabile che utilizzava il metodo denominato “Sim Swap” per accedere ai conti correnti online e svuotarli, trasferendo su carte prepagate o altri conti le somme di denaro. Numerosi i soggetti, residenti in varie zone della penisola, vittime del sodalizio. Il gruppo era specializzato anche nelle truffe online. Su diversi siti venivano pubblicati falsi annunci di vendita. Quando le ignare vittime trasferivano le somme stabilite la merce non veniva consegnata.