destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso in data 20.12.2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione per reati in materia di stupefacenti.emesso in data 20.12.2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di anni 2 di reclusione per il reato di ricettazione.emesso in data 14.12.2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Enna – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di mesi 4 e giorni 2 di reclusione per il reato di inosservanza alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.Ad esito di perquisizione eseguita nella sua casa nel rione Nesima Superiore,Espletate le formalità di rito il predetto, è stato associato presso la casa circondariale di Catania – piazza Lanza.