Due incontri, programmati in occasione delle imminenti festività natalizie, nel corso dei quali il dott. Lanza ha rilanciato l’impegno dell’Azienda sanitaria catanese nella realizzazione di un costruttivo e leale dialogo con le rappresentanze sindacali."Non potrò svolgere il mio mandato in maniera proficua - ha detto il dott. Lanza rivolgendosi ai rappresentanti sindacali - se non avrò la vostra collaborazione e ritengo che sia lo stesso anche per voi. I vostri obiettivi saranno raggiunti grazie a una buona sinergia con la Direzione".l’avvio della contrattazione integrativa aziendale; la revisione della dotazione organica per renderla più rispondente alle esigenze dei servizi; l’attribuzione di funzioni di coordinamento; la valorizzazione dei profili dirigenziali; la riorganizzazione funzionale dei servizi; la valorizzazione delle competenze professionali; la tutela della salute e delle sicurezza sul lavoro…Nei due incontri è stato sottolineato, più volte, il valore sociale del sindacato e la peculiarità del suo mandato. È stato, inoltre, ribadito il comune impegno per il potenziamento dei servizi territoriali e per una loro efficace integrazione con i servizi ospedalieri. "La sfida - ha concluso il manager -, si misura sulla capacità, che avremo, di captare e soddisfare le molteplici esigenze presenti sul territorio e di creare delle piattaforme per fare sintesi e rilanciare, con generosità e convinzione, il nostro lavoro per il conseguimento degli obiettivi di cura".