il giovane studente di medicina morto in un incidente ad un passo dalla laurea la notte del 24 luglio 2017, investito da un pirata della strada. Dopo una raccolta di firme, e una fiaccolata che ha ripercorso l’ultimo tragitto compiuto da Danilo, il giorno del suo ultimo esame prima delle vacanze estive, l'attraversamento è stato messo in sicurezza."L’iter burocratico è stato molto lungo - spiegano i promotori - e sono state necessarie numerose riunioni, richieste, chiamate. L’aiuto dell’ex consigliere comunale Niccolò Notabartolo è stato fondamentale nel pianificare gli obiettivi a lungo termine e nel riuscire a trovare un contatto diretto con il vice sindaco Roberto Bonaccorsi, il quale ha personalmente seguito la vicenda, l’ufficio tecnico comunale e Sostare".I provvedimenti attuati comprendono telecamere fisse con visore notturno, due segnalatori luminosi di velocità, bande sonore e una nuova segnaletica verticale. Tali misure provvisorie si inseriscono all’interno di un progetto a lungo termine che prevede la realizzazione di un sovrappasso pedonale, che dovrebbe essere realizzato insieme ai lavori del parcheggio scambiatore Fleming (e per il quale il comitato si continuerà a battere!).Gli amici e i colleghi di Danilo sono contenti di questo primo risultato, ma rimangono fermi nel chiedere una maggiore attenzione alla problematica che coinvolge quotidianamente centinaia di studenti e non solo. Le ultime notizie di cronaca sono una conferma dell’urgenza. Non si può morire andando all’Università.