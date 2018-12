. L'avvocato Giuseppe Rapisarda, ha inviato una lunga nota, a seguito della pubblicazione dell'articolo dal titolo “Finanza, confisca da 6 milioni Colpito il ‘tesoro’ di Tenerelli" in cui si riportano i contenuti del comunicato stampa diffuso dalle fiamme gialle. "Si impongono alcune doverose rettifiche, al fine di riportare la notizia di cronaca giudiziaria diffusa all’interno di spazi condivisi di verità storiche inoppugnabili", scrive l'avvocato."Il mio assistito, Tenerelli Nunzio Fabio, del quale si dice già nel cappelletto iniziale “ritenuto vicino al clan Mazzei”, nel corso del giudizio di prevenzione di primo grado, ha prodotto regolare denuncia sporta in epoca non sospetta nei confronti del cugino Mazzei Sebastiano, per dissidi insorti - precisa - con lo stesso in ordine alla gestione del chiosco ubicato in Via Belfiore, dimostrando così di non essere per nulla vicino, nel senso giudiziario oramai diffuso di tale termine, a logiche di natura criminale. "Per di più, e ad onta di quanto disinvoltamente affermato nel comunicato diffuso, non è stato affatto colpito da “misura di prevenzione patrimoniale definitiva”, essendo ancora pendente - si legge nella nota di replica - il relativo ricorso tempestivamente proposto davanti alla competente Corte d’Appello. E ancora, affermare che il Tenerelli ha espresso fin dal 2001 “una specifica e abituale inclinazione alla commissione di furti e rapine, ricavando le risorse finanziarie necessarie a garantirsi una straordinaria posizione economica”, non corrisponde al vero, poiché risulta dimostrato in atti attraverso la acquisizione di un semplicissimo certificato penale e dei carichi pendenti, che il mio assistito ha riportato condanna per furto di 150 euro commesso in data 3.8.2001, per furto di un motociclo commesso in data 17.9.2002 e per tentato furto di altro motociclo commesso in data 3.7.2002, cioè quando ancora era minorenne, ed annovera, oltre al procedimento pendente per il reato di rapina, commesso nel 2015, solo altre due pendenze giudiziarie per lesioni, peraltro risalenti al 2011"."Ben si comprende, allora, che risulta a dir poco difficile immaginare che da tali reati possa aver acquisito il Tenerelli - si legge ancora - quella straordinaria posizione finanziaria che ha generato gli acquisti degli immobili allo stesso ritenuti riconducibili dal 2007 al 2011, quindi ben prima dell’unico reato di rapina commesso quattro anni dopo! E ben si comprende, senza neppure fare riferimento alle perizie di stima in atti, solo a vedere le immagini degli immobili e delle autovetture in sequestro, che in copia rimetto alla Vs. cortese attenzione (foto in home), che il valore di 6 milioni di euro rappresenta solo una enfatica espressione sfuggita dalla penna poco accorta dell’estensore del comunicato stampa della G.d.F., malgrado i chiarimenti forniti in proposito dai militari del G.I.C.O., nello specifico il Capitano Paolo Bombaci all’udienza celebratasi - conclude l'avvocato Rapisarda - in data 4 aprile 2017 davanti al Tribunale di Catania, ove frattanto si sta celebrando il dibattimento di merito".