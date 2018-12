Lo ha deciso il Tribunale del Riesame, collegio presieduto da Sebastiano Mignemi e composto dai giudici Paolo Corda e Claudia Ferlito, che ha riformato la misura della custodia cautelare stabilita dal Gip Currò disponendo per Santapola l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. La decisione, come si legge nel dispositivo che porta la data del 19 dicembre 2019, è arrivata a seguito del ricorso depositato dai due avvocati Salvatore Pace e Serena Cantale Aeo. L'udienza davanti al Tribunale della Libertà si è svolta lo scorso martedì al Palazzo di Giustizia di Catania. Non è stata fissata una scadenza per il deposito delle motivazioni dell'ordinanza, nel provvedimento il Tribunale scrive "nei termini di legge". Ma sarà fondamentale capire se i giudici della Libertà sono entrati nel merito degli elementi accusatori a carico di Santapaola, o la valutazione invece è sulla sussistenza della misura cautelare.Le intercettazioni infatti hanno acceso non pochi sospetti sull'attività politica dell'ex vicesindaco misterbianchese, che ha rassegnato le dimissioni poche ore dopo la notifica dell'ordinanza di custodia cautelare. Uno scossone investigativo che ha portato anche all'insediamento di una Commissione ispettiva - decisa dalla Prefettura- che valuterà tutti gli atti al fine di verificare se ci siano o ci possano essere state infiltrazioni mafiose all'interno del Municipio di Misterbianco. Anche se il sindaco Nino Di Guardo fin da subito ha respinto qualsiasi ingerenza. E sin da subito ha mostrato grande serenità anche dopo l'arrivo degli ispettori inviati dal prefetto Sammartino.