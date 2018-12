“Strana sentenza che sarà interessante da leggere nella parte motiva – commenta il legale - soprattutto alla luce delle richieste fatte oggi in udienza dopo una lunga discussione della difesa di Lomonaco Vincenzo. Avevamo chiesto, infatti, la rinnovazione dibattimentale con la produzione di atti, sopraggiunti all'emissione della sentenza di primo grado, che permetterebbero di rivedere il quadro accusatorio soprattutto per il mio assistito, ritenuto – conclude Lucia Spicuzza - responsabile a Castiglione di Sicilia per il clan Brunetto”.

Erano le aziende vitivinicole, fiore all'occhiello dell'area pedemontana, le vittime delle richieste estorsive dell'articolazione del clan Santapaola operante a Castiglione di Sicilia. Il gruppo, capeggiato da Vincenzo Lomonaco, come accertato dall'inchiesta Santa Barbara, era alle dirette dipendenze del clan Brunetto, guidato fino alla sua morte dal boss Paolo Brunetto e poi dal reggente Pietro Olivieri, detto Carmeluccio. Nel corso dell'attività investigativa i carabinieri della Compagnia di Randazzo hanno documentato una serie di minacce ed intimidazioni compiute ai danni degli imprenditori per costringerli a sottostare alla legge del pizzo. Se la bottiglia incendiaria non era sufficiente a piegarne la volontà, si procedeva con i danneggiamenti ai vigneti, compresi gli incendi. Spesso gli imprenditori erano costretti anche ad assumere soggetti imposti dal clan, a volte detenuti a cui era necessaria la disponibilità all'assunzione per ottenere l'autorizzazione a lasciare l'abitazione durante gli arresti domiciliari. Fiorente anche il traffico di droga gestito dal clan.

, è stato condannato dai giudici della terza sezione penale della Corte di Appello di Catania a 18 anni ed 8 mesi. Il gup Giovanni Cariolo gli aveva inflitto in primo grado una pena a 20 anni di carcere. Pene ridotte anche per gli altri coimputati: a Davide Seminara, condannato in primo grado a 14 anni e 4 mesi, inflitta una pena di 12 anni; 9 gli anni inflitti a Giuseppe Lombardo Pontillo, rispetto ai 12 del primo grado; Alessandro Lomonaco, a cui sono state riconosciute le attenuanti generiche, è stato condannato a 7 anni e 8 mesi, con una riduzione di 3 anni e 8 mesi; inflitti 10 anni e 4 mesi a Giuseppe Pagano, condannato in primo grado a 10 anni e 4 mesi. Infine, assolto dall'accusa di associazione mafiosa Antonino Tizzone, condannato in primo grado alla pena di 4 anni ed 8 mesi. Entro novanta giorni saranno depositate le motivazioni.Una sentenza di difficile interpretazione per il difensore di fiducia di Vincenzo Lomonaco, Lucia Spicuzza, subentrata in appello nella difesa dell'imputato.