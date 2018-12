del territorio, è stato contattato da una donna in lacrime, la quale ha riferito che poco prima un soggetto da lei conosciuto, infatti, ha fornito agli operatori nome e cognome, nonché dettagliate descrizioni, mentre percorreva appiedata in via Invalidi di Guerra nel centro storico di Catania, l’aveva afferrata per il collo e sbattuta violentemente al muro minacciandola di morte e pretendendo che gli consegnasse denaro.un anello dal dito procurandole un trauma. L’uomo, già noto ai poliziotti, è stato rintracciato presso l’attività lavorativa del padre, dove si era rifugiato per garantirsi l’impunità. Il malfattore, è stato trovato in possesso dell’anello sfilato alla vittima nonché con l’abbigliamento indicato da quest’ultima; pertanto, è stato arrestato per rapina.con prognosi di 12 giorni per trauma al dito della mano sinistra. Informato il P.M. di turno, disponeva che l’arrestato venisse portato presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo che si terrà in data odierna.