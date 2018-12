La formazione delle All Stars Sicilia, squadra di calcio che riunisce ex calciatori, artisti e giornalisti per una causa comune (quella della beneficienza a tutti i livelli), ha donato giocattoli ai bimbi ricoverati al nosocomio di Nesima. Una bella festa che, alla vigilia del Santo Natale, ha visto animare tra i corridoi del Garibaldi un’atmosfera capace di portare calore e attenzione verso quei piccoli bimbi che stanno vivendo attimi meno fortunati. Assieme alle All Stars Sicilia, medici, infermieri e volontari: il dono di un giocattolo per trasmettere un pò di conforto.Ci piace metterci in gioco regalando sorrisi quando scendiamo in campo o quando, come in questa occasione, ricordiamo anzitutto a noi stessi che dobbiamo essere persone con i piedi per terra e che possono restituire un pò di quello che la vita ci ha messo a disposizione”. Una bella mattinata e che segna il prosieguo di una serie di iniziative che vedono le All Stars impegnate sul campo mese dopo mese.