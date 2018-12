A dividere il complesso di cemento dal rione popolare a ridosso del borgo marinaro di Ognina c'è la lingua di asfalto della Circonvallazione. Alcuni giorni fa questa parte di città è finita, come si suol dire in questi casi, agli onori della cronaca per un sequestro di 60 chili di erba. E i carabinieri nella nota stampa diffusa parlano di droga che avrebbe fruttato alla criminalità organizzata oltre mezzo milione di euro. Cifre da capogiro che sarebbero arrivate al portafoglio della mafia.Davanti la Parrocchia del "Villaggio Dusmet" c'erano i resti di una piccola festa. Tavoli di plastica e colore rosso facevano da cornice ai mormorii gioiosi dei piccoli imbacuccati da piumini e sciarpe. Un microcosmo inquinato da chi ha portato tra quelle strade chili di droga da destinare al mercato dello spaccio. E in questi giorni di festa, non nascondiamoci, la domanda di stupefacenti è impennata. C'è insomma da soddisfare i clienti.Inutile dire che le bocche degli investigatori della Compagnia di Piazza Dante sono cucite. Alla richiesta di approfondimenti la risposta è un felice augurio di buone feste. Diplomazia.E anche per questi motivi, forse, è diventato il luogo perfetto per nascondere il carico di marijuana. Insomma un luogo insospettabile vicino la roccaforte criminale. Ed è quindi - a livello investigativo - fisiologico spostare il metro dell'attenzione a Picanello. Territorio dei Santapaola: qui il nome di Carletto Campanella e dei fratelli Cristaldi fanno ancora terrore . Dall'ultimo maxi blitz Orfeo è emerso che nella zona il ruolo di reggente negli ultimi anni è stato di Lorenzo Pavone, fino al 2013 e poi di Giovanni Comis, arrestato proprio nell'ambito della retata dopo un paio di giorni di latitanza. Ma nel settore degli stupefacenti a Picanello ci sono anche i professionisti del narcotraffico: i fratelli Morabito. I loro nomi sono finiti nei faldoni della maxi inchiesta Spartivento su un proficuo traffico di droga nell'asse Albania - Catania. Ma saranno solo le inchieste a dirci a quale gruppo mafioso è stato sottratto il carico di droga natalizio.