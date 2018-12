Tutt'altro. Il ricco cartellone è stato infatti realizzato con la collaborazione dei commercianti e degli imprenditori cittadini, che in tantissimi hanno risposto all'appello del sindaco Pogliese.Non solo! In piazza Duomo di festeggerà anche giorno 30 dicembre, giornata che vedrà anche anticipati i saldi, dopo l'intesa con le associazioni di categoria. "Sono davvero felice - ha commentato l'assessore alla Cultura, Barbara Mirabella - di presentarvi il #capodanno2019 a #Catania! Riporto e condivo con emozione le parole del nostro sindaco Salvo Pogliese. “Grazie a chi ci ha creduto, a chi ci ha sostenuto, a chi ha lavorato a questo programma diventato realtà. Il nostro appello a non spegnere le luci del Natale non solo è stato accolto con entusiasmo ma siamo andati oltre ogni più rosea aspettativa. Consentendoci di organizzare non una ma due serate. Il tutto a costo zero per il Comune. Vi aspettiamo il 30 e il 31 a piazza Duomo".da piazza Stesicoro è prevista alle 2 e 30. L’Amt sta allestendo corse alternative e nella zona del centro e non si pagheranno le strisce blu Sostare.