Ieri sera la Polizia di Stato ha arrestato Storniolo Filippo Marco classe 1988, in ordine al reato di furto aggravato. Intorno alle ore 22:20 il personale della polizia locale ha notato in via della Loggetta un individuo, intento a forzare la serratura di un’auto, per poi esportare la radio e darsi alla fuga. Ne è scaturito un inseguimento conclusosi positivamente, grazie anche all’intervento dei poliziotti delle Volanti, i quali, mentre transitavano in via Sant’Orsola, vedendo l’uomo in fuga lo hanno prontamente bloccato e arrestato per furto aggravato. Dei fatti è stato veniva informato il P.M. di turno, il quale ha disposto che l’arrestato venisse associato alle locali camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo che si terrà in data 20 dicembre 2018.