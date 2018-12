Un momento difficile per la città di Catania, reso ancora più spiacevole dall’elevato tasso di evasione ed elusione fiscale. Tra i tributi che non vengono pagati fra tutti, spicca la tassa sui rifiuti, la Tari, tanto da aver fatto avanzare agli amministratori locali la proposta di inserire l’importo nella bolletta elettrica. Una proposta che è arrivata in Senato con un emendamento alla legge Finanziaria, a firma dei senatori Massimiliano Romeo (Lega), Christian Solinas (Gruppo Azione Sarda), Roberta Ferrero (Lega), Cristiano Zuliani (Lega) ed Erika Rivolta (Lega). E così, dopo il canone della Rai, il cittadino catanese si potrebbe ritrovare la TARI nella bolletta della fornitura di energia elettrica.che sarebbero destinate a spese e servizi indifferibili”.“E’ semplicemente assurdo utilizzare la bolletta della luce come fosse un esattore delle tasse - afferma l’avvocato Lorena Natascia Grasso, presidente provinciale dell’associazione schierata a favore dei consumatori. L’inserimento della TARI nelle fatture dell’energia elettrica non solo non risolverebbe il problema dell’evasione - prosegue - ma incrementerebbe i casi di morosità. Spingendo gli utenti, specie coloro che versano in situazione di difficoltà economica, a non poter pagare le bollette a causa dei maggiori costi legati all’inserimento della TARI”.“Questa misura danneggerebbe, sotto il profilo economico, tutti i nuclei familiari numerosi e i nuclei a basso reddito. Un’idea che deve essere abbandonata immediatamente dal Governo”. E che andrebbe nella direzione opposta a quanto affermato dal primo cittadino che ha assicurato: “Nelle procedure che saranno adottate per elaborare un bilancio in riequilibrio ci sarà la massima attenzione per le fasce deboli”.