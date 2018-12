dell'azienda. "Sono particolarmente lieto dell'accordo raggiunto sulla sorte dei dipendenti Micron, accordo già siglato nella sede del Mise, che verranno riassunti dalla St Microelectronics di Catania. Ho seguito in ogni momento la trattativa che ha riguardato il futuro di circa 200 lavoratori". I dipendenti della Micron che transiteranno in St attraverso l'accordo raggiunto manterranno anche gli attuali livelli retribuivi, d'inquadramento e d'anzianità professionale. "Ringrazio per la positiva conclusione della vicenda - ha aggiunto - i vertici di Stm, in particolare Carmelo Papa, amministratore delegato e direttore generale di StMicroelectronics Italia, e Francesco Caizzone, site General Manager e Gabriele Bellini di Micron. Il lavoro di squadra è stato costruttivo ed ha permesso di raggiungere un accordo che ha preservato posti di lavoro in un territorio problematico in tal senso, salvaguardando altresì i diritti dei lavoratori". (ANSA).