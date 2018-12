. Il figlio del padrino Santo, da ormai decenni rinchiuso in carcere, si nascondeva per evitare le manette. Era sfuggito al blitz Scarface, ma dopo un anno e mezzo gli investigatori della Squadra Mobile nel 2015 lo hanno catturato in una villetta a Ragalna. E mentre indagavano per catturarlo i poliziotti, sotto il coordinamento della Dda di Catania, facevano terra bruciata attorno a Nuccio 'u carcagnusu. Un'inchiesta sfociata nel 2016 nel blitz Target che ha azzerato la cupola del clan Mazzei. Il processo scaturito da quella retata si è diviso in due tronconi: lo stralcio dell'abbreviato è già arrivato ai colpi di martelletto della Corte d'Appello. Le condanne, per alcuni imputati, sono state rideterminate rispetto alla sentenza del Gup Giancarlo Cascino. Alla sbarra alcuni dei più stretti uomini di fiducia di Mazzei, almeno all'epoca delle indagini: Carmelo Occhione, Carmelo Giusti, Giuseppe Cardì. Davanti ai giudici è finito anche chi lo ha aiutato e supportato nella latitanza. Tra questi Gioacchina Fiducia, la donna che aveva "prestato" l'identità alla moglie di Mazzei, Enza Scalia, anche lei finita sotto processo. Poco dopo il blitz per la cattura del latitante, gli investigatori hanno scoperto un arsenale nascosto a San Cristoforo, precisamente a casa dell'imputato Rosario Seminara.- La Terza Sezione Penale della Corte d'Appello di Catania ha rideterminato la pena nei confronti di Giuseppe Barbagallo, riconoscendo la continuazione con altra sentenza, a 10 anni e 8 mesi. Riformata la sentenza anche per Gioacchina Fiducia a 4 anni e 2 mesi, Carmelo Giusti, riconosciuta la continuazione con altra sentenza, a 13 anni e 2 mesi, Carmelo Grasso a 8 anni, Sebastiano Mazzei, riconosciuta la continuazione con altra sentenza, a 14 anni, Carmelo Occhione, ravvisato il vincolo della continuazione, a 15 anni e 8 mesi, Rosario Seminara a 10 anni e 5 mila euro di multa (riconosciuta continuazione), Francesco Spampinato a 2 anni e 10 mesi (escluso il favoreggiamento), Salvatore Guglielmo a 8 anni e 6 mila euro di multa, Giuseppe Cardì a 7 anni e 6 mesi. Rideterminata la pena nei confronti di Vito Daniele Caputo ad un anno e otto mesi di reclusione e mille euro di multa. Conferma la condanna, invece, a 2 anni (pena sospesa) per la moglie di Mazzei, Enza Scalia. La Corte ha fissato in 90 giorni i termini per il deposito della motivazioni.Carmelo Occhione sarebbe stato l'uomo che avrebbe fatto da 'alter ego' di Sebastiano Mazzei durante la sua latitanza. Manteneva i contatti con gli altri clan, gestiva gli affari al Traforo, via Belfiore a San Cristoforo. Ma ad un certo punto sarebbe successo qualcosa che avrebbe portato a un cambio al vertice. E al posto di Occhione - così documentano le intercettazioni pubblicate su LiveSicilia alcuni mesi fa - sarebbe stato scelto Maurizio Motta, sotto processo nel rito ordinario. Motta è fratello di Giambattista, ucciso nel 2007 . A questo punto c'è da capire cosa è accaduto dopo il suo arresto. E a chi è passato lo scettro del comando. Ma questa è un'altra storia giudiziaria.