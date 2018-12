Incrociando una serie di fattori statistici, lo studio elaborato dagli analisti dei dati traffico consente una ulteriore lettura dei numeri e fornisce informazioni utili anche a comprendere origine e destinazione dei flussi di passeggeri per i quali l’Aeroporto di Catania è la porta principale da/per la Sicilia. Di particolare rilievo la crescita esponenziale del mercato internazionale (+22% di utenti da/per estero rispetto al 2017)Dei 437.787 utenti in transito tra Natale e l’Epifania:315.374 sono nazionali (e crescono del +5%)122.413 sono internazionali (+22%)Sempre i 437.787 vedono:223.342 Partenze (+10%), di cui 160.545 naz (+5%) e 62.797 int (+25%)214.445 Arrivi (+9%), di cui 154.829 naz (+5%) e 59.616 int (+19%)Giorni più trafficatiil 23 – giorno di picco massimo con quasi 29.000 utenti, il 2 gennaio (28.000 passeggeri) e il giorno dell’Epifania, domenica 6 gennaio, con 27.000 transiti tra rientri in Sicilia e partenze).Fasce orarie più trafficateLe fasce orarie più trafficate sono per le Partenze quelle tra le 8 e le 9 del mattino, tra le 14 e le 16 del pomeriggio e di sera tra le 19 e le 21. Per gli Arrivi picco di traffico tra le 8 e le 9, tra le 14 e le 15 e dalle 21 alle 22. Si segnala che le giornate più animate saranno quelle del 21 dicembre e della vigilia di Natale, il 24. Il 6 gennaio sarà invece la giornata con il maggior traffico di voli da/per destinazioni internazionali: 33 arrivi e 33 partenze.Le rotte più popolatePaesi Extra Cee (Asia e Africa)Oltre a Istanbul (volo giornaliero) e Dubai (più frequenze a settimana) si contano Casablanca e Marrakech (20 voli). Come charter torna Sharm el Sheik (assente scorso anno) e Abu Dabi.Europa EstPrima destinazione Bucarest (con 44 voli A/P), Budapest (16), Katowice (12) e Mosca (10 tra A/P). Cresce Atene (22 voli A/P, sia linea che charter).Europa: destinazioni TOP (città)Malta regina delle preferenze con 120 voli (+11%); segue Parigi con 40 voli, Londra (nei due scali di Gatwick e Luton (36 voli); Monaco (32), Amsterdam (30), Vienna, Ginevra, Francoforte, Zurigo, Barcellona, Stoccarda, Madrid.Europa: destinazioni TOP (paesi)Germania (140 movimenti aereomobili A/P); Malta (120); Svizzera (66), Inghilterra (64, si aggiunge anche lo scalo di Southend); Spagna, Francia, Olanda. All’interno di questo mercato Germania e Svizzera rappresenta il 41% di tutto il mercato, nazionale ed internazionale (ed è riconducibile alla quota di utenti che risiedono all’estero per motivi di lavoro).CharterCresce del 30% rispetto al 2017 grazie all’aumento dei voli per Atene (presente anche come volo di linea), al ritorno di Sharm el Sheik, e alla presenza di Belgrado e ZagabriaVoli nazionaliMigliora il volato su Fiumicino con 622 voli tra A/P: la tratta Catania-Roma, si ricorda, è la più trafficata d’Italia; Crescono Verona con 144 voli (erano 122 nel 2017), Venezia con 186 (erano 112), Linate 250 voli (erano 110 nel 2017) e Malpensa con 358 (nel 2017 si erano fermati a 300, sempre arrivi e partenze).