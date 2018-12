- in collaborazione con Mercati Generali, con Il patrocinio del Comune di Catania e con i Partner Ferrovia Circumetnea Metropolitana di Catania, AMT Catania Spa e Sostare - è partito con le migliori premesse, offrendo ai visitatori attrazioni e animazioni per tutta la famiglia nella suggestiva cornice della villa Bellini, all’interno di una “serra natalizia” nel piazzale delle carrozze.offre una nuova esperienza di shopping e convivialità tra proposte di handmade, vintage, modernariato, dischi, bici, libri, poster, design, second hand, curiosità di ogni genere, collezioni private e i migliori negozi vintage della Sicilia. Con una grande novità, le proposte gourmet di 6 noti chef.che ha deliziato i presenti con un panino di segale con capone affumicato al the nero, maionese di mandorle e crema di “sinapi” selvatici. Dal 19 al 21 dicembre, sarà la volta dello Chef Angelo Giuliano, cuciniere dall'irragionevole entusiasmo. Legato alla tradizione del cibo di strada, racconta, attraverso i suoi piatti, la storia della sua Sicilia. In occasione del Xmas Factory presenterò ”Un Natale spadellante!”, spadellando sul momento due tipi di pasta: ditaloni con ricotta fresca profumata al limone e linguine al ragù di alici e finocchietto selvatico alla catanese. A seguire gli appuntamenti saranno con “The Brothers chef” Francesco e Carmelo Gambacorta from Blu Lab Academy. Special Guest: Alfio Visalli e Massimo Mantarro. Il loro piatto sarà “3 in 1”: primo, secondo e dessert tutto insieme: tartare di manzo come se fosse un "Rocher" con salsa all'uvo e ristretto al balsamico; baccalà mantecato, pane al nero di seppia e gambero rosso di Mazara; cialda di cannolo croccante al cacao, gelato gourmet ai porcini e la sua polvere.con musica, eventi tematici, jam session, concerti, workshop e laboratori per i bimbi ad accesso gratuito. “Abbiamo voluto cogliere l’invito dell’Amministrazione comunale e offrire un Natale colorato ai catanesi in questo periodo difficile per la città. Abbiamo illuminato la villa Bellini nel vero senso della parola - spiega l’organizzatrice del Xmas Factory Sarah Spampinato - e regalato un modo nuovo di trascorrere queste feste natalizie, senza andare troppo lontano. Una bella passeggiata alla villa Bellini per trascorrere una giornata immersi nel verde con tutta la famiglia, tra musica, buon cibo, la possibilità di fare shopping artigianale e conoscere tante aziende rigorosamente made in Sicily”.