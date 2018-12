Grande successo per l'open day che si è tenuto coinvolgendo alunni, docenti e famiglie. Ma ecco, di seguito, i punti salienti che riguardano il percorso formativo che caratterizzerà il prossimo triennio.Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; in particolare, si insiste sulla prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico, attraverso progetti che rendano gli studenti protagonisti consapevoli nella lotta al bullismo e cyberbullismo, con il supporto di esperti esterni, partendo dalla formazione dei docenti e delle stesse famiglie.Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso la percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e puntando sulla formazione dei docentiValorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea; a tal proposito, la nostra scuola è coinvolta in diversi progetti Erasmus, che prevedono la mobilità all’estero di alunni di scuola primaria e secondaria e degli stessi docenti, nell’ottica di un percorso di internazionalizzazione dell’Istituto.; ad esempio, il progetto ERASMUS KA 2 B.L.E.N.D si propone di rafforzare le abilità dello staff scolastico sia nell’ area dell'imprenditorialità che dell'inclusione sociale, fornendo un'occasione unica di collaborazione fra docenti a livello Internazionale per aiutare a sviluppare, testare, rivedere e attuare il curriculum, riunire le competenze, DISSEMINARE e OSSERVARE le buone pratiche, che portano a SVILUPPO PROFESSIONALE e al miglioramento delle scuole. Esso mira, inoltre, a migliorare il contenuto e la valutazione pedagogica dell'apprendimento in modo che tutti gli allievi possano progredire al proprio ritmo secondo lo strumento proposto, grazie ad un confronto tra tutti i professori coinvolti nelle attività.b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti: ogni anno i nostri alunni partecipano alla selezione dei Giochi mtematici indetti dalla Bocconi di Milano.Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale dato l’indirizzo musicale della nostra scuola, che rappresenta per i nostri studenti un importante momento di aggregazione ed inclusione, oltre che di apertura la mondo della musica.Formazione in servizio dei docentiL’aggiornamento e la formazione in servizio sono fondamentali per rendere “la scuola nel suo complesso capace di rispondere alle esigenze di una società che si modifica” (C.M. 136/90). La legge 107/15 afferma che la “formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.La formazione dei docenti è organizzata, pertanto, dall’Istituto in base alle necessità connesse con l’attuazione delle norme legislative nel campo dell’istruzione e come supporto alla realizzazione delle attività didattico-educative più rilevanti.La nostra istituzione scolastica, appartenente all’Ambito 10 della provincia di Catania, partecipa alle Unità Formative proposte dalla scuola polo in merito alle tematiche rilevate a seguito dell'analisi dei bisogni formativi rilevati nello scorso a.s., in particolare sulla cultura dell’Inclusione, sulla didattica digitale avanzata, la sicurezza nel luogo di lavoro.Altri ambiti di approfondimento, individuati in base alle esigenze emerse dalla consultazione dei docenti, riguarderanno principalmente:L’analisi dei bisogni formativi degli alunni e integrazione dei BES;Le strategie per attivare la motivazione degli alunni;Le dinamiche nei gruppi di lavoro: gestione dei conflitti, negoziazione, comunicazione, presa di decisione.L’Istituto ha visto negli ultimi anni crescere ed arricchire l’offerta didattica e formativa con innumerevoli proposte, volte a soddisfare le richieste dell’utenza. Sono state potenziate le attrezzature multimediali ed informatiche; sono presenti, infatti, laboratori informatici, musicali, linguistici e scientifici. Da quattro anni la scuola è impegnata nel Progetto classi 2.0. La sperimentazione attualmente coinvolge quasi tutte le classi della scuola secondaria: due di queste utilizzano i devices messi a disposizione dalla scuola, le altre usano la pratica del BYOD, portando da casa il proprio dispositivo e utilizzandolo nella didattica quotidianamente. Lo scopo è quello di promuovere l’innovazione didattica e metodologica mediante strategie innovative con la costruzione di percorsi corrispondenti realmente ai bisogni degli alunni, ma anche con l’obiettivo precipuo di educare e guidare gli stessi allievi ad un uso corretto e costruttivo degli strumenti tecnologici che pervadono la loro esistenza. Il tradizionale metodo di insegnamento è integrato con la didattica multimediale. Lo studente è collocato al centro di un processo di apprendimento di cui è protagonista. Ne scaturisce un’esperienza stimolante, una sfida tra creatività e tecnologia alla ricerca di un modo nuovo di fare scuola, adatto al superamento di difficoltà legate a problemi oggettivi (BES e DSA), ad un interesse ed una curiosità finalizzate soprattutto ad alimentare la motivazione allo studio. Si tratta di personalizzare il percorso didattico della propria classe, di un nuovo modo di fare didattica decisamente più innovativo che mira ad un maggiore coinvolgimento degli alunni in una didattica laboratoriale finalizzata al raggiungimento delle competenze, come previsto dalle Indicazioni nazionali del 2012 e dal PNSD, conciliando un modelli di apprendimento formale e informale.Dalla presentazione di “oggetti di conoscenza” si passa alla costruzione del senso e del significato tramite l’indagine, la scoperta, la ricerca di fondi che possano avvalorare una certa idea o posizione. Le metodologie didattiche più utilizzate saranno il cooperative-learning, l’apprendimento per scoperta, la didattica per problemi, la didattica individualizzata, il brainstorming, le mappe mentali e concettuali, mentre tra le tecniche usate ci saranno quelle ispirate alla didattica attiva per Assi culturali come la flipped-classroom e lo space-learning. Requisito fondamentale per il funzionamento della progettualità descritta è stato quello di dotarsi di un’adeguata infrastruttura di rete: la nostra scuola è tra i due Istituti comprensivi della provincia di Catania che hanno aderito al Progetto della rete nazionale GARR, attivando una connessione DSL a 100 MB, con la quale è possibile garantire connessioni adeguate anche in caso di streaming.che si propone di realizzare testi scolastici elaborati da insegnanti sia per migliorare l’apprendimento degli allievi che per dare una risposta al caro libri. Si tratta di testi molto agili, che privilegiano l’operatività, completamente scaricabili nei vari devices, ma che vengono anche acquistati in formato cartaceo dalle famiglie al costo di riproduzione, con un notevole risparmio rispetto ai libri tradizionali. In essi continuo è il ricorso a siti di approfondimento, a mappe concettuali, audio lettura utili in modo particolare per gli alunni con DSA. Sono stati adottati i testi di Grammatica, Storia, Matematica e Scienze , alla cui stesura hanno partecipato anche alcuni docenti dell'istituto.