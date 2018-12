All’interno della Sala Dusmet del Presidio Ospedaliero di Piazza Santa Maria di Gesù, per l’occasione gremita da tanti operatori sanitari e amministrativi dell’azienda, il manager ha ricevuto le consegne direttamente dalle mani del Commissario uscente, Giorgio Santonocito.Dopo varie esperienze lavorative nella pubblica amministrazione, nella Guardia di Finanza e come docente di numerosi corsi universitari, approda nel mondo della sanità in qualità di direttore generale presso l’ASP di Trapani, dove rimane per numerosi anni ottenendo quei successi che hanno contraddistinto la sua carriera.“Ringrazio Giorgio Santonocito per il lavoro fin qui svolto e sono convinto di approdare in una realtà importante, ricca di risorse rilevanti e di professionisti all’altezza dei propri compiti. Lavoreremo insieme nei prossimi anni per far crescere ulteriormente questa Azienda e fare in modo che ogni singolo lavoratore sia felice di farne parte. Ovviamente, qualsiasi azione intrapresa sarà in linea con le esigenze del paziente e le aspettative del territorio”.“Continueremo sul tracciato dal mio predecessore e, sono sicuro, rispetteremo i tempi di consegna della nuova struttura. Il Garibaldi continuerà ad essere l’ospedale di emergenza-urgenza di riferimento della città di Catania. Come prima e più di prima”.