vedrà quasi 2000 pargoletti tornare in ospedale, rigorosamente accompagnati dai loro genitori, non per fruire di prestazioni sanitarie ma per donare agli operatori che li hanno aiutati a venire al mondo e assistiti, la gioia di rivederli sani e inseriti felicemente nel contesto familiare. Dopo l’accoglienza della banda musicale “Città di Scordia”, l’evento prevede anche un piccolo spettacolo, con la partecipazione del Coro della Scuola Diaz-Manzoni, diretto dagli insegnante Melina Di Stefano, Mariantonietta Castiglia e Nadia Arcidiacono, quella della Compagnia teatrale “Bagnati dalla luna” dell’Associazione Italiana Persone Down, che proporrà lo spettacolo “Amore punto e basta”, con la direzione di Giuseppe Calcagno.ospedaliera. Nel corso della festa, i piccoli protagonisti ritireranno l’attestato di nascita alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza, che ha contribuito all’organizzazione dell’evento, del Sindaco di Catania, Salvo Pogliese, e dell’Arcivescovo Metropolita di Catania, Monsignor Salvatore Gristina, i quali coglieranno l’occasione per porgere agli intervenuti gli auguri di Natale. Infine, a conclusione della festa, sulle note delle musiche della banda musicale “Street band”, il Direttore del Dipartimento Materno-Infantile, Giuseppe Ettore, ringrazierà tutti gli intervenuti.