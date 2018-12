hanno eseguito diversi interventi nei confronti di aziende operanti nel settore della distribuzione all’ingrosso e al dettaglio di prodotti per la casa sottoponendo a sequestro quasi 4.000.000 di articoli non conformi alle norme sulla sicurezza.di Misterbianco, hanno consentito di individuare, in un locale aziendale e negli adiacenti depositi, materiale elettrico vario (soprattutto luminarie natalizie e tubi decorativi) costruito in paesi asiatici, sprovvisto della marcatura CE e delle necessarie indicazioni sull’utilizzo “in sicurezza” da parte del consumatore.nazionale, delle istruzioni sulle modalità d’uso in lingua italiana nonché delle indicazioni sulla loro composizione merceologica. Al termine degli accertamenti il titolare dell’attività commerciale controllata, di nazionalità cinese, è stato segnalato alle competenti Autorità per l’irrogazione delle previste sanzioni amministrative. Il settore del contrasto alla vendita di prodotti insicuri costituisce una delle mission istituzionali della Guardia di Finanza a tutela dei cittadini e delle imprese che operano nel rispetto delle norme.