è stato il più forte evento sismico avvenuto negli ultimi 1000 anni con, stando alle statistiche dell’epoca, 12.000 morti, cioè il 63% dei circa 19.000 abitanti presenti. È partito da questa premessa Sebi Anastasi, capogruppo di Grande Catania, per preparare l'ordine del giorno approvato ieri dall'aula con 24 voti favorevoli.dal INGV, considera la fascia orientale dell’isola come un territorio della medesima probabilità di accelerazione del suolo delle altre aree a rischio sismico - si legge nel documento. La stima dei crolli in 100 anni, realizzata dalla protezione civile nel 1996, certifica in quella zona la fascia percentuale più alta, cioè quella compresa tra il 2% e il 15%".di rischio, e la Sicilia Orientale rientra nella zona 1, quella a più alto rischio, nella zona 2, e nella zona 3 speciale che prevede nelle strutture strategiche verifiche e limitazioni tecniche previste per la zona 2;la presenza di troppi edifici che sono stati progettati e costruiti senza il rispetto delle norme antisismiche, imposte alla città solo dopo il 1980, nonostante sia notorio il verificarsi di violentissimi terremoti, negli ultimi 1000 anni circa, con cadenza ciclica di 300 anni".storico, artistico, monumentale, infrastrutturale, industriale, produttivo e dei servizi, e dunque di adeguarlo a livello sismico, "necessariamente e innegabilmente connessa all’adeguamento antisismico degli edifici, quale azione principe volta a ridurre: il peso delle conseguenze di un terremoto in termini di perdite di vite umane, di danni alle cose, di negativi impatti sociali, economici e finanziari".E l'Odg che impegna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a prevedere una deroga alla vigente normativa in materia di patto di stabilità, allo scopo di consentire una maggiore spesa pubblica per fronteggiare le attuali evidenti e notevoli carenze in termini di prevenzione di sismica strutturale, nonché alla predisposizione di opportuni strumenti legislativi mirati alla città di Catania, ma anche ovviamente al resto delle città isolane con i medesimi elevatissimi rischi, volti ad incentivare con massive e imponenti azioni di defiscalizzazione ed incentivazione finanziari, snellimento burocratico, la ristrutturazione secondo parametri “antisismici” e/o la demolizione e ricostruzione di tutti gli edifici privati con grave e media vulnerabilità sismica.E la Regione Siciliana a prevedere nel prossimo bilancio di previsione un incremento del capitolo di spesa relativo alle somme da destinare alla “prevenzione sismica”, la Protezione Civile ad attivarsi presso le Autorità Statali competenti al fine d’incrementare le somme da destinare alla Regione Siciliana per riorganizzare, potenziare ottimizzare il Piano di emergenza Rischio Sismico di tutti i Comuni Siciliani, Catania in testa.Un impegno richiesto anche al Sindaco e alla Giunta Comunale a farsi parte attiva per il raggiungimento concreto dei sopradetti obiettivi attraverso una costruttiva e tenace azione “politica” nei confronti del Governo Nazionale e Regionale della Città di Catania. Il documento è stato firmato anche da Alessandro Campisi e Orazio Grasso.