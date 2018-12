L'uomo, il 57enne di Mascali Fortunato Di Giuseppe Taormina, è stato condannato in primo grado dal gup di Messina Eugenio Fiorentino a 12 anni di reclusione per duplice tentato omicidio. Un'aggressione avvenuta in pieno giorno, lo scorso 12 agosto, a Giardini Naxos. L'imputato, al termine di una violenta lite con le vittime, aveva prima cosparso l'uomo di liquido infiammabile, dando fuoco alla sua maglietta con un accendino. Poi aveva rovesciato sulla donna la restante benzina, appiccando anche su di lei le fiamme. La donna rimase ustionata sul 60% del corpo, l'uomo sul 30%. L'imputato è stato condannato anche al risarcimento dei danni nei confronti delle due vittime. Fissata una provvisionale pari a 30mila euro per la donna ed a 15mila euro per l'uomo. Entro 30 giorni saranno depositate le motivazioni della sentenza.Un'aggressione efferata e premeditata per il pubblico ministero Anna Maria Arena quella compiuta da Fortunato Di Giuseppe Taormina nei confronti della propria ex e dell'attuale compagno di quest'ultima. L'obiettivo, secondo l'accusa, era uccidere. Il piano non sarebbe andato in porto solo per l'intervento provvidenziale di alcuni passanti. Nessun dubbio sulla premeditazione. Il 57enne aveva in auto, infatti, una bottiglietta contenente la benzina, poi utilizzata contro le vittime. L'imputato, sempre secondo l'accusa, avrebbe studiato con cura gli spostamenti dell'ex e dell'attuale compagno, attendendoli sotto la casa di quest'ultimo. Non si trattava, inoltre, della prima aggressione dell'uomo nei confronti della donna. In passato Di Giuseppe Taormina aveva più volte minacciato e perseguitato la 49enne e per questo era stato condannato dal tribunale. Al termine della requisitoria il pm ha chiesto una condanna a 20 anni. Non ci sarebbero dubbi sulla premeditazione del gesto anche per il legale di parte civile Michele Pansera che, nel corso della propria discussione, ha evidenziato gli elementi sintomatici della prova dell'aggravante, rilevando come l'incontro tra le persone offese e l'imputato non potesse ritenersi casuale, considerate anche la precedente condanna per stalking e l'occasionale presenza della donna in Sicilia nel periodo precedente l'aggressione.. Non si è trattato di un gesto premeditato ma di dolo d'impeto quello commesso da Fortunato Di Giuseppe Taormina. A parlare in aula è l'avvocato Salvo Epaminonda, difensore di fiducia dell'imputato. Il legale ha evidenziato la confessione resa nell'immediatezza dei fatti e la volontà risarcitoria espressa dal proprio assistito, invocando le attenuanti. A parlare poco prima anche l'imputato, che ha reso dichiarazioni spontanee. L'uomo ha ancora una volta ribadito di aver raggiunto Giardini Naxos per vedere il figlio, senza alcuna volontà di aggredire la coppia. Confermata anche la volontà risarcitoria nei confronti delle vittime.“A seguito di una richiesta di 20 anni di reclusione formulata dal pubblico ministero a conclusione della propria requisitoria – commenta il legale della difesa, Salvo Epaminonda - non posso che ritenermi soddisfatto dinanzi ad una sentenza a 12 anni di reclusione, oltre naturalmente alla pronuncia in ordine alle statuizioni civili. Do atto inoltre della collaborazione avuta con il collega di parte civile nell'intraprendere un percorso risarcitorio a favore delle vittime, da lui assistite, che spero si tradurrà presto concretamente in un pieno risarcimento a ristoro delle vittime, in modo tale da potermi consentire nel successivo grado di appello di poter ottenere un ulteriore riduzione di pena. Attendiamo comunque – conclude - le motivazioni che saranno depositate entro 30 giorni”. Commenta a caldo la decisione del gup anche l'avvocato di parte civile Michele Pansera. “La sentenza di condanna ha confermato integralmente il capo di imputazione contestato – dichiara il legale - ed il Gup, su richiesta della difesa di parte civile, ha disposto una provvisionale immediatamente esecutiva in favore delle vittime del reato a parziale ristoro del danno subito che – conclude Pansera - sarà quantificato in separata sede civile”.