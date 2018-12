di Piazza dei Libri: la piazzetta, adagiata all’ombra del Castello Ursino, strappata al degrado e trasformata nello spazio pubblico della condivisione spontanea della lettura e della cultura.luoghi di ritrovo; un luogo che, per la ricchezza delle sue offerte, può rompere la catena della povertà sociale, economica, educativa, culturale ed in un quartiere popolare come quello del Castello Ursino, dove le alternative alla vita di strada sono più uniche che rare, ha un’importanza fondamentale!>> Dichiarano i volontari di Piazza dei Libri.dei catanesi con due incontri rivolti agli alunni dell'Istituto Comprensivo Statale “San Giovanni Bosco” della zona del “Fortino”, per spiegare ai bambini l’importanza ed il valore delle biblioteche pubbliche e della cura della propria città>>. Dichiara Manola Micalizzi, presidente dell’Associazione Gammazita. < > Conclude la Presidente.biblio-emeroteca urbana “Piazza dei Libri” promuove una serie di attività gratuite con cadenza regolare, aperte all’intera città, e rivolte in prima istanza proprio ai bambini, per incoraggiare e sviluppare l'amore per la lettura proponendola come attività libera, capace di porre i piccoli in relazione con sé stessi e con gli altri, sradicando la concezione del leggere come un mero dovere scolastico. < > Raccontano i Volontari della biblioteca.quattro anni, quarantotto mesi, millequattrocentosessanta giorni, migliaia di pagine e storie condivise con l’augurio che possano moltiplicarsi per altri cento anni, passando di generazione in generazione, di volume in volume, di lettura in lettura. Piazza dei Libri e tutti i suoi attivisti volontari vi aspettano a braccia aperte perché questo compleanno è anche il vostro, così come lo è la biblio-emeroteca urbana e all'aperto di Catania.