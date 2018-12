aiutando gli altri. È Tatiana Incadone, imprenditrice catanese, curatrice del blog esperta di moda e ideatrice della grande serata di beneficienza in programma domani sera al Ma, Love & Fashion Night, dedicata ai bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del policlinico di Catania. "L'idea l'ho sempre avuta. Io credo sia doveroso da parte di tutti noi contribuire al benessere degli altri. quando si tratta di bimbi ancora di più. E poi, siamo tutti più disponibili quando si parla dei piccoli che, più degli adulti, hanno bisogno di sostegno.Sa quanto duro lavoro, abnegazione e forza emotiva ci voglia nei casi dei bimbi malati oncologici. "Vado spesso al reparto di oncoematologia pediatrica del policlinico e ho visto con i miei occhi i passi avanti che sono stati fatti negli ultimi anni grazie anche all'apporto dei privati cittadini. Spesso si pensa che portare giocattoli o vestiti sia sufficiente, ma in questo caso no. Serve il denaro per ristrutturare, comprare i macchinari, rendere più confortevole e meno traumatica una permanenza che sono molto lunga".evento, che si terrà domani al Ma, e che servirà a raccogliere fondi che andranno interamente ai pazienti pediatrici. Un modo per partecipare alla comunità nel modo più utile. "Si pensa che la moda sia effimera - dice - e in effetti lo è, ma questo non vuol dire che chi lavora in questo settore non abbia niente dentro. Tutt'altro. Io, in questo caso, voglio rappresentare uno strumento per raggiungere più persone possibile, per diffondere il messaggio di solidarietà e per fare in modo che vengano raccolti più soldi possibile"."Mi sento grata e fortunata ogni giorno. E sento il bisogno di restituire tutto questo. Le lo facessimo tutti, la felicità sarebbe più a portata di mano. Vedo tristezza ovunque e mi sento di dover fare qualcosa. A volte basta poco.le donazioni degli ospiti. "Conteremo di fronte a tutti e faremo ogni cosa in modo più che trasparente - precisa. Poi, daremo quanto raccolto alla Lad Onlus tramite la quale le donazioni arriveranno al reparto". Per contribuire basta acquistare un biglietto e partecipare all'estrazione finale, o dare un contributo libero. Gli inviti potranno essere richiesti in direct alla pagina Instagram di Tatiana @lovemetrendly