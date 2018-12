Il boss catanese avrebbe creato, anche grazie all’aiuto del consigliere delle scommesse Fabio Lanzafame, una rete criminale che iniziava dall’Etna e si ramificava a Siracusa, Ragusa fino a toccare zone della Sicilia Centrale e Occidentale. E attraverso Giovanni Castiglia, contatto di famiglia, avrebbe investito in alcuni centri scommesse facendoli diventare “la nuova signoria territoriale” del clan. La Squadra Mobile di Catania, sotto il coordinamento delle pm Antonella Barrera e Tiziana Laudani, ha seguito quasi in diretta alcuni summit mafiosi tenutisi proprio nei centri scommesse di San Cristoforo.conversazioni, messaggi decriptati dagli investigatori, telefonate che documentano le capacità dei soci in affari di Massimiliano Salvo. Gli affari a Siracusa Massimiliano Salvo li avrebbe chiusi grazie a Salvatore Bosco. È inequivocabile e a tratti agghiacciante quello che emerge da un’intercettazione di qualche tempo fa.- Mancano due giorni a Natale. È il 23 dicembre 2015 e il siracusano Salvatore Bosco viaggia a bordo di una Mercedes. E conversa con Antonino Iacono. Certo non poteva pensare che la sua lussuosa auto fosse imbottita di microspie.Iacono: ma ci tratta bene peròBosco: ma come ci tratta beneIacono: ci vuole beneBosco: A me mi amaIacono: mi ha detto che ci sono altre cose belleBosco: altre cose grosse ha detto che ci sono all'anno nuovo... ora te lo dice lui il fatto di Milano... c'è un affare che frutterà milioni e milioni mi ha detto e che sta investendo 500 … e lo dobbiamo gestire io e tu lacono: bello .. inc..Bosco: ci sono tante cose belle ... cosa ha detto ora? Che dobbiamo iniziare? lacono: all'anno nuovo...Bosco: te ne vai sempre contento ... te ne fa andare sempre contento...senza stress... gli abbiamo portato una cesta e ci siamo riempiti una macchinalacono: è bello questo gesto dell'orologio...Bosco: quale lacono: l'orologio ... anche che poi che ti compriBosco: no ma certo glielo dovevo regalare Iacono: glielo dovevi regalare certo Bosco: ma logico ... per togliermelo dalle mani vuoi dire che gli piaceva... che senso ha.. che gli dicevo tieni il tuo dammi il mio ... questo te lo devi mettere un giorno uno e un giorno l'altro ... te lo regalo io lacono: quando ti ha dato la macchina .. cose...Bosco: ma davvero Iacono: poi quando incassi te ne compri uno ... da società Bosco: ma che cazzo mi interessa lacono: non lo devi tenere tu un orologio?Bosco: ce l'ho Nino... ho la collezionePercorrendo la strada Bosco pare che veda un posto ed esclama: madonna mia che bella...lacono: Planet WinBosco: ora la sta aprendo questa... ora la sta spacchettando hai visto?Iacono: ... lui il magazzino lo ha cosi ....Bosco: Ma se ne sta fottendo ... per noi altri .lacono: per dire che ha il magazzino ... inc .Bosco: Sì.. ma se ne sta fottendo, proprio l'hai visto??Iacono: SìBosco: Allora inc... anche tu sta cosa?!Poi Bosco parla al telefono con Bernardo al quale riferisce che "lui" è contento di lui (di Bernardo) e gli manda un bacio ed è contento che Foti è vicino a Bosco. Altrettanto poi gli conferma lacono che parla al telefono con Bernardo. Poi chiudonoBosco: ... però non ho capito sta cosa ...Iacono: Quale?Bosco: Sta cosa che m'ha detto il gemello...Lu...Iacono: Eh?Bosco: Luca (Santoro, ndr)…Iacono: che ti ha detto?..inc...Bosco: che mi fa "NO TU NON APPARTIENI AI CAPPELLO...APPARTIENI A "U' CARRUZZERI" .Continua a leggere sul Mensile S