. "Un'odissea - racconta il marito sconvolto ancora dalla prolungata attesa per conoscere le condizioni della moglie, vittima di un incidente - siamo arrivati alle 14 e siamo stati dimessi alle due di notte".con un'ambulanza, in seguito a un sinistro con l'automobile. "Le hanno assegnato il codice giallo - racconta ancora il consorte che spiega come la moglie avesse già avuto problemi di salute e fosse andata in coma qualche anno prima - ma, dopo averle misurato la pressione, lo hanno cambiato in verde".un'altra volta - continua - ma null'altro. Mia moglie rimane in sala d'attesa fino alle 22,14, quanto viene richiamata per la visita". Otto ore dopo l'arrivo al pronto soccorso. "A quel punto - spiega il marito - considerati i problemi precedenti e il coma, il medico di turno decide di sottoporla a Tac senza contrasto. Un controllo che avrebbero potuto fare subito. Invece no, ma la cosa più assurda - denuncia - è che all'una di notte, mi chiedono di andare a casa e di portare gli esiti delle tac precedenti. A quel punto torno in ospedale".- tuona ancora il consorte. Una follia non controllare subito le condizioni di mia moglie, assurdo - conclude - l'assegnazione del codice verde di fronte all'anamnesi di mia moglie. Segnalo tutto questo - conclude - affinché quanto accaduto a noi possa non capitare ad altri utenti".