Ogni cittadino - in un modo o in un altro - può entrare nelle maglie di un’inchiesta giudiziaria. Oggi la Camera Penale di Catania ha indetto un’assemblea per affrontare i temi caldi delle riforme che il Parlamento si appresta a esaminare. Un'iniziativa ulteriore rispetto ai due giorni di astensione dalle udienze indetta per oggi e domani.“I processi d’appello, quando entrerà in vigore questa norma, dureranno indefinitivamente”, avverte il presidente della Camera Penale, l'avvocato Turi Liotta. Cosa significa per il cittadino? Liotta è diretto: “Significherebbe mettere nel limbo la vita di un imputato. Con tutte le conseguenze oltre che umane, anche pratiche e lavorative, perché avere una pendenza ad esempio può essere ostativo alla partecipazione di un concorso pubblico”. Un dibattito vivace quello di stamattina, anche tra stampa e avvocatura. L’avvocato Maria Licata ha ricordato che è necessario parlare da “giuristi” e riportare l’attenzione sulla garanzia di alcuni principi garantiti dalla Costituzione. Come ad esempio quello della “presunzione di innocenza”. Che forse, in un’epoca in cui processi si svolgono di più sui palinsesti televisivi o sui giornali, è un principio dimenticato.ma ne travalica i confini, ridefinendo in maniera “autoritaria” i rapporti tra i diritti dei cittadini ed il potere statale. Lo strumento del processo penale e della sanzione stanno acquisendo la funzione di unica soluzione possibile ai tanti problemi di questo nostro Paese; un contesto, quello del processo penale, nel quale la funzione della difesa e le garanzie dei cittadini sono ritenute sempre più un fastidioso “orpello”, un colpevole cavillo teso a consentire l’impunità del colpevole. In questo clima, oltre ai temi relativi alla prescrizione, s’inserisce la volontà di riscrivere il codice di procedura penale in senso sempre più differente rispetto ai principi del processo accusatorio e ai principi del Giusto Processo sanciti con la lettera di quell’art. 111 della Costituzione la cui riscrittura, ancora oggi, rappresenta il momento più alto dell’azione politica dell’Unione. E’ necessario, oggi più che mai, - evidenziano i penalisti catanesi - far sentire la nostra voce sui temi dei diritti dei cittadini, sulla loro tutela, sul funzionamento della macchina processuale”.“Il processo penale non è visto più come ripristino, sanzione e quindi di accertamento prima o punizione dopo. La sanzione penale ormi serve per vendicare. Il processo è vendetta, la sanzione è vendetta. E quindi stiamo assistendo alla fine a un ribaltamento dei principi del giusto processo e soprattutto stiamo assistendo all’abrogazione di fatto della sanzione penale come rieducazione. La nostra sta diventando una società nella quale la politica è dettata dalle pulsioni della gente, sotto il principio della vendetta e della rivalsa”. “Io temo per la tenuta costituzionale di questo Paese”, fa eco l’avvocato Maria Licata.: "Non sono gli avvocati i responsabili dei lunghi tempi del processo". E spiega anche il perché: "Per il semplice fatto che laddove noi interveniamo per chiedere un rinvio per qualunque ragione i termini della prescrizione si sospendono”.