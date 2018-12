Ad indignare in particolar modo quella frase, “Questa creatura meravigliosa è…cosa nostra!”, accostata alla foto del piccolo con indosso una coppola bianca. Un binomio fin troppo allusivo, tanto da spingere l'allora Questore di Catania Marcello Cardona ad ordinarne la rimozione per motivi di ordine pubblico. Da quei fatti prese impulso un'inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania, sfociata nei giorni scorsi nel rinvio a giudizio di Francesco Rapisarda, più noto come “Ciccio Ninfa”, con l'accusa di associazione per delinquere di tipo mafioso aggravata. L'uomo è accusato di far parte dell'articolazione del clan Laudani operante a Giarre. Assistito dal proprio difensore di fiducia Enzo Iofrida, dovrà comparire il 2 ottobre 2019 davanti ai giudici della prima sezione penale del tribunale di Catania.Una festa in pompa magna quella in programma il 20 settembre 2015 per celebrare il battesimo del figlio di Ciccio Ninfa, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Ex sorvegliato speciale, è stato coinvolto in diverse indagini per traffico di droga, rapina ed un tentato omicidio poi derubricato in lesioni. Destinatario nel 2016 di un'ordinanza di custodia cautelare, nell'ambito dell'inchiesta Caterpillar, che ha sgominato una banda dedita agli assalti con escavatore a bancomat e casseforti, è stato condannato in primo grado a 3 anni. La ribalta mediatica ottenuta con quei cartelloni affissi lungo le strade, che annunciavano tra l'altro la presenza di numerosi artisti, determinò il naufragio della festa. Quasi tutti gli artisti previsti si dissociarono annullando la prevista esibizione. “Non voleva essere una mancanza di rispetto o provocazione nei confronti della Chiesa o delle Istituzioni”, questo il commento affidato al legale Enzo Iofrida da Francesco Rapisarda nel pieno della bufera mediatica.Nei verbali del collaboratore di giustizia Alessio Baglione, le cui rivelazioni hanno dato il via all'indagine sfociata lo scorso novembre nell'operazione Smack forever, che ha portato all'arresto di 17 persone accusate di far parte del gruppo del clan Laudani operante a Giarre, non mancano i riferimenti a quel battesimo, divenuto caso mediatico. A fare da padrino al figlio di Francesco Rapisarda avrebbe dovuto essere il boss Alessandro Liotta. Il pentito avrebbe assistito alla conversazione tra i due in un bar di Giarre.– racconta Baglione ai magistrati – che hanno parlato gli fa il padrino si può, faloppa, questo grosso che c’ha tutti i tatuaggi, che se la fa con Davide Indelicato, che ha messo in tutta la città manifesti “tu quando ci sarà questa festa sarai il padrino! Lo battezzava faloppa”. E poi ancora in un altro passaggio il collaboratore lo ribadisce: “Ne ha parlato Ciccio, ci fa: “questo figlio sarà di cosa nostra e tu sarai il padrino”, faloppa”.